ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള (Telangana assembly elections) സ്ഥാനാർഥികളുടെ മൂന്നാം പട്ടിക കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി (Congress released the third list of candidates). 16 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയത്. കാമറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാരതരാഷ്‌ട്ര സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനെതിരെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് (Revanth Reddy to contest against KCR in Kamareddy). രേവന്ത് റെഡ്ഡി കൊടങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.