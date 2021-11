ന്യൂഡൽഹി : അന്വേഷണങ്ങളില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ(technology in crime investigation) ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ചിത്രീകരിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ്(mobile app used by the Delhi Police) വിദഗ്‌ധർ പരിശോധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി(Supreme Court). കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോകളും കോടതിയിൽ എങ്ങനെ സ്വീകാര്യമായ തെളിവായി മാറുമെന്നും(evidence in a court of law) ആധികാരികത എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തും എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം.

ആപ്പ് വഴി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പൂർണമായും കൃത്രിമമില്ലാത്തതാണെന്നും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന്(tamper-free and fully encrypted) ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്തുന്നതും ആപ്പ് വഴി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും സമകാലികമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും അവയിൽ ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ക്രിമിനൽ വിചാരണയിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നവ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് യു.യു ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് പറഞ്ഞു.