തിരുവണ്ണാമലൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സർക്കാർ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏഴ് മരണം. ഇന്ന് പുലർച്ച കൃഷ്‌ണഗിരി ദേശീയ പാതയിൽ തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലയിലെ അന്തന്നൂർ വച്ച് ദാരുണമായ സംഭവം (Seven men killed in accident near Chengam in Tiruvannamalai Tamil Nadu). അപകടത്തിൽ ഏഴ് അസം സ്വദേശികളാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാറ്റ സുമോ ധർമപുരിയിൽ നിന്ന് തിരുവണ്ണാമലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് ട്രാൻസ്‌പോർട് കോർപറേഷന്‍റെ ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചും രണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്.