അറിയാം സൂറത്തിലെ ഈ സ്വപ്‌ന സൗധത്തെക്കുറിച്ച് (all about the world's largest office complex): വ്യവസായികളും സന്ദര്‍ശകരും അടക്കം 67,000 ജനങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള സൗകര്യം ഈ സമുച്ചയത്തിനുണ്ട്. പരിശോധന പോയിന്‍റുകള്‍, പൊതു അറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കാനുള്ള സൗകര്യം, പ്രവേശനകവാടത്തില്‍ കാര്‍ സ്‌കാനറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അടക്കം നിരവധി സുരക്ഷ നടപടികളും ഇവിടെയുണ്ട്.