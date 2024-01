ന്യൂഡൽഹി: ജഡ്‌ജിമാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും റിട്ടയർമെന്‍റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും രണ്ടാം ജുഡീഷ്യൽ ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇതിനായി എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളിലും ജഡ്‌ജിമാരുടെ രണ്ടംഗ പാനൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ശുപാർശ ചെയ്‌തു. ഈ വിഷയത്തിൽ വിധി തയ്യാറാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി.പർദിവാല, ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര എന്നിവർ കൂടി അടങ്ങിയതാണ് ബഞ്ച്. (Supreme Court on Implementation of SNJPC)

ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ ശമ്പള ഘടന, പെൻഷൻ, കുടുംബ പെൻഷൻ, അലവൻസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം രണ്ടാം ജുഡീഷ്യൽ പേ കമ്മീഷൻ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകളുടെ വിഷയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശവും കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. (Second National Judicial Pay Commission)

ഹൈക്കോടതിയിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന രണ്ടംഗ പാനലിലെ ഒരാൾ ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്നുള്ളയാളാകുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇവർ വിരമിച്ച ജഡ്‌ജിമാരുടെ ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും മറ്റ് പരാതികളും പരിഗണിക്കും. മുൻ ജില്ലാ ജഡ്‌ജി നോഡൽ ഓഫീസറായുള്ള പാനലിന്‍റെ എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി ആയിരിക്കും കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്‌സൺ. എസ്എൻജെപിസി ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം." ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. (Two Judge Panel in All High Courts)