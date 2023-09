മാധ്യമ വിചാരണയ്‌ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി: അടുത്തിടെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ മാധ്യമ വിചാരണയ്‌ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു (Supreme Court Against Media Trail In Criminal Case). കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം മാധ്യമങ്ങള്‍ പക്ഷപാതപരമായി നടത്തുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിങ് ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തിക്കെതിരെ സമൂഹത്തില്‍ സംശയങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്തരം കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാര്‍ത്ത സമ്മേളനങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ പൊലീസ് പിന്തുടരേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശവും കോടതി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര (Ministry Of Home Affairs India) മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി.