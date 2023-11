കലബുറഗി (കര്‍ണാടക): സാമ്പാറില്‍ വീണ്‌ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു (Student died after falling into hot sambar vessel). കലബുറഗി ജില്ലയിലെ അഫ്‌സൽപൂർ താലൂക്കില്‍ സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ ചൂടുള്ള 'സാമ്പാർ' പാത്രത്തിൽ വീണ് പൊള്ളലേറ്റ് ബംഗളൂരു ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി (Second class student died).