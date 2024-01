ബിഹാർ : അയോധ്യയിലെ ശ്രീ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്‌ഠാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയെ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്‌മൃതി ഇറാനി. സോണിയ ഗാന്ധി കാണിക്കുന്നത് രാമനിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്‌മയാണെന്നും സ്‌മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു (Sonia showed lack of faith in Lord Ram by Declining Temple invite ).