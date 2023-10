ചണ്ഡീഗഡ് (Chandigarh): പഞ്ചാബിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയില്‍ തുടരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ക്കിടെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിച്ച് മുൻ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു (INDIA Alliance is Like Tall Mountain- Navjot Singh Sidhu Tries To Heal Congress AAP Tension). കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സുഖ്‌പാൽ സിങ് ഖൈറയുടെ (Sukhpal Singh Khaira) അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത ഭിന്നത പരിഹരിക്കാനാണ് സിദ്ദുവിന്‍റെ ശ്രമം. അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ്- ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടി ബന്ധം (Congress- Aam Aadmi Party Relationship) വഷളായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങളുമായാണ് നവജ്യോത് സിദ്ദു രംഗത്തെത്തിയത്. എക്‌സിലൂടെയായിരുന്നു സിദ്ദുവിന്‍റെ പ്രതികരണം.