ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിർസയുമായുള്ള വേർപിരിയല്‍ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ മുൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷൊയ്ബ് മാലിക് വീണ്ടും വിവാഹിതനായി. പാക് ടെലിവിഷന്‍ താരമായ സന ജാവേദാണ് വധു. ഷൊയ്ബ് മാലിക് തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്‍റെ വിവാഹ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.(Former Pakistan all rounder Shoaib Malik has married actress Sana Javed)

ഷൊയ്ബ് മാലിക്കും സന ജാവേദും ഡേറ്റിംഗിലാണെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സന ജാവേദിന്‍റെ ജന്മദിനത്തിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് "ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ബഡ്ഡി" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ സനയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഷൊയ്ബ് മാലിക്ക് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഷൊയ്ബ് മാലിക്കിന്‍റെ മൂന്നാം വിവാഹമാണിത്. (Malik also posted two pictures of him posing with actress Sana Javed)