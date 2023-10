തിരുവനന്തപുരം : 2024ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുന്നത് എഐസിസി പ്രസിഡന്‍റ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ (Mallikarjun Kharge), രാഹുല്‍ ഗാന്ധി (Rahul Gandhi) എന്നിവരിലൊരാളെ ആകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി (Shashi Tharoor MP About Congress PM Choices After Parliament Election 2024). വരുന്ന പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎയെ (NDA) തോല്‍പ്പിച്ച് അധികാരത്തിലെത്താന്‍ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്കില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ ശശി തരൂരിന്‍റെ പ്രതികരണം (Shashi Tharoor On Congress' PM Pick).