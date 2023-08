ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ (Pulwama Securuty Forces and Terrorists Clash) സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ (Clash Between Securuty Forces and Terrorists). പുല്‍വാമയിലെ ലാരോ-പരിഗാം മേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടക്കുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ ഇതുവരെ ആളപായങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 20) മേഖലയില്‍ സുരക്ഷ സേനയും ഭീകരവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് കൂടുതല്‍ പൊലീസിനെയും സുരക്ഷസേനയേയും വിന്യസിച്ചതായി കശ്‌മീര്‍ സോണ്‍ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.