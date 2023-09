ന്യൂഡൽഹി : ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മുസാഫർനഗറിലുള്ള സ്‌കൂളില്‍ സഹപാഠിയെ അടിക്കാന്‍ അധ്യാപിക മറ്റു വിദ്യാര്‍ഥികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court of India). സംഭവം മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട കോടതി ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു (SC On Muzaffarnagar Slap- Punishment Can't Be Subject To Religious Discrimination). ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ സംഭവം ഗൗരവമേറിയതും ആശങ്കാജനകവുമാണെന്നും ഒരു അധ്യാപികയുടെ ഏറ്റവും മോശമായ ശിക്ഷയാണിതെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു.