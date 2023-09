ന്യൂഡൽഹി : ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിമാരുടെ (High Court Judges) നിയമനം വൈകുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court of India). എഴുപതോളം ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിമാരുടെ നിയമന ശുപാര്‍ശകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊളീജിയത്തിന് (Collegium) കൈമാറാത്തതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആശങ്കയ്‌ക്കാധാരം (SC Express Concern To Centre On Appointment of 70 HC Judges Delayed). ജഡ്‌ജി നിയമനത്തില്‍ കാലതാമസം വരുത്തുന്നെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹര്‍ജികള്‍ വീണ്ടും പരിഗണിക്കവേ, കേസില്‍ ഉത്തരവിറങ്ങി മാസങ്ങളായിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറല്‍ ആർ വെങ്കിട്ടരമണിയോട് (Attorney General R Venkataramani) കോടതി പറഞ്ഞു. അത്യന്തം സെന്‍സിറ്റീവായ, കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിയമനം പോലും അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതായും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.