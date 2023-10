ന്യൂഡല്‍ഹി : ഡല്‍ഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ (Delhi Liquor Policy Case) ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടിയെ പ്രതിചേര്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court of India). പാര്‍ട്ടിയെ പ്രതിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിനോട് (Enforcement Directorate)ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അത് ഒരു നിയമപരമായ ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി (SC Clarified Question on AAP- Court Doesnt Want To Implicate Anyone).