ന്യൂഡൽഹി: ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം വോട്ടർ പട്ടികകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യാജ വോട്ടര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങി സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court). ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലോ, ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണയോ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് പരിശോധിക്കുക (SC Agrees To Examine PIL Seeking Removal Of Duplicate Entries In Electoral Rolls). ഹര്‍ജി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലിനു (Standing Counsel For Election Commission Of India) നൽകണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് (DY Chandrachud) അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹർജി ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 32 പ്രകാരമുള്ള ഈ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.