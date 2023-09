ന്യൂഡൽഹി : 'സനാതന്‍ ധർമ്മ' സംബന്ധിച്ച വിവാദ പരാമര്‍ശത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെതിരായ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി (Supreme Court of India). ഉദയനിധിക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്‍റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വാദം കേള്‍ക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് (Sanatan Dharma Row- SC Agrees To Hear Plea Seeking FIR against Udhayanidhi Stalin). ജസ്റ്റിസുമാരായ അനിരുദ്ധ ബോസ്, ബേല എം ത്രിവേദി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്.