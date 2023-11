മരിച്ചവരില്‍ അഞ്ചുപേരും ബന്ധുക്കളാണെന്നാണ്‌ വിവരം (Five of the dead are relatives). ഹിമ്മത്നഗർ ഖേരാലു, സുജൽ സാബിർഭായ് ബെലിം, സൽമാൻ കസംഭായ് ചൗഹാൻ, ഷബീർഭായ് ചൗഹാൻ, സാഹിൽ ചൗഹാൻ എന്നിവരാണ്‌ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട്‌ മരിച്ചത്‌. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെത്തപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം വാഹനത്തിന്‍റെ ഡ്രൈവർ മാൻസയിൽ താമസിക്കുന്ന സാഹിൽ ചൗഹാനാണ്.