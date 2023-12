മധുര: കൈക്കൂലിക്കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌മെന്‍റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റിലായതില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി രംഗത്ത്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ അറസ്റ്റ് പകപോക്കലോ പ്രതികാരമോ അല്ലെന്ന് കനിമൊഴി പറഞ്ഞു. നാട്ടില്‍ നീതിയും ന്യായവും ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും കനിമൊഴി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകും. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ പോലെ ഡിഎംകെ പെരുമാറില്ലെന്നും കനിമൊഴി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.Kanimozhi on arrest of ED official in Tamil Nadu തമിഴ്നാട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് വിജിലന്‍സ് ആന്‍റ് ആന്‍റി കറപ്ഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിനെത്തുടര്‍ന്ന് മധുരയിലെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ സോണല്‍ ഓഫീസില്‍ വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ് നടത്തി.