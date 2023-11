ന്യൂഡല്‍ഹി : വടക്കന്‍ ചൈനയില്‍ കുട്ടികളിലെ ശ്വാസകോശ രോഗം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ് (new respiratory illness in China). രാജസ്ഥാന്‍, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, കര്‍ണാടക, തമിഴ്‌നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാണ് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാന്‍ സജ്ജമാകണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. അയല്‍ രാജ്യമായ ചൈനയില്‍ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തയാറായിരിക്കണമെന്നും തയാറെടുപ്പുകള്‍ അവലോകനം ചെയ്യണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട് (respiratory illness surges in China, govt sounds healthcare alert).