കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്‌ചയായി രാജ്യത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്‍ ഉത്തകാഖണ്ഡ് ഉത്തരകാശിയിലെ സില്‍ക്യാരയിലായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി പല ഘടകങ്ങള്‍. ഒടുവില്‍ റാറ്റ് ഹോള്‍ മൈനിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി (Rat hole mining experts about Silkyara tunnel collapse rescue). അമേരിക്കന്‍ യന്ത്രങ്ങള്‍ വരെ പരാജയപ്പെട്ട അപകടമുഖത്ത് ഈ ഖനന തന്ത്രം വിജയിച്ചു (Rat hole mining technique in Silkyara tunnel).

റാറ്റ് ഹോള്‍ ഖനന സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ വിദഗ്‌ധരായ ഫിറോസ് ഖുറേഷിയും മോനു കുമാറും ആണ് ടണല്‍ തുരന്നെത്തി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം നല്‍കിയത്. പുറം ലോകം കാണാന്‍ പ്രാര്‍ഥനയോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ ആദ്യമായി കാണുന്നതും ഫിറോസ് ഖുറേഷിയേയും മോനു കുമാറിനെയും തന്നെ. തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ അതി കഠിനമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ എത്തിയ ഫിറോസിനും മോനുവിനും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെയാണ് തൊഴിലാളികള്‍ നന്ദി പറഞ്ഞത്. ഇരുവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്‌തും തൊഴിലാളികള്‍ തങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം അറിയിച്ചു (reactions of workers who were rescued from Silkyara tunnel).