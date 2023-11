ഹൈദരാബാദ് : നടി രശ്‌മിക മന്ദാനയുടേതെന്ന പേരിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച വീഡിയോ കൃത്രിമമെന്ന് തെളിഞ്ഞു (Rashmika Mandanna viral video turns out to be AI manipulated ). രശ്‌മിക ലിഫ്റ്റിൽ കയറുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. നടിയുടെ മോർഫ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ ആണിതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവത്തിൽ നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ശക്തമായ നിയമനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം വ്യാജ വീഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ രംഗത്തെത്തി (Amitabh Bachchan Demands Legal Action After Rashmika Mandanna's viral video turns out to be AI manipulated). അഭിഷേക് കുമാർ എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍റെ പ്രതികരണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് രശ്‌മിക ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.