ദുർഗാപൂർ (പശ്ചിമ ബംഗാള്‍): പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് അയൽവാസിയായ ലത്തിഫുൾ ഷെയ്ഖിനെ പൊലീസ്‌ അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ വൈറൽ വീഡിയോ പ്രതി മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇരയുടെ അമ്മയെ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്‌റ്റ്‌ (minor girl Rape video goes viral).

നാല്‌ വയസുകാരിക്ക് പീഡനം: രാജസ്ഥാനിൽ നാല് വയസുകാരിയെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പീഡിപ്പിച്ചു. (Four Years Old Girl Raped By Cop) സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൌസ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് (Dausa Police Station) പുറത്ത് ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ആരോപണ വിധേയനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.