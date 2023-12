സിന്ധുദുർഗ് (മഹാരാഷ്ട്ര): ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ റാങ്കുകളുടെ പേര് ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തിനനുസരിച്ച് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (Ranks In Navy To Be Renamed On Indian Culture). നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധരിക്കുന്ന എപ്പൗലെറ്റുകളിൽ (Epaulettes Worn By The Naval Officers) ഇനി ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ (Chhatrapati Shivaji) സൈന്യത്തിന്‍റെ ചിഹ്നമുണ്ടാകും. പ്രതിരോധ സേനയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും സിന്ധുദുർഗിൽ നാവിക ദിനാഘോഷം (Navy Day Celebrations In Sindhudurg) ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട്‌ മോദി പറഞ്ഞു.