രാജസ്ഥാൻ : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജുൻജുനു യോഗത്തിന് പോവുകയായിരുന്ന അഞ്ച് പൊലീസുകാർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു.(Rajasthan Nagaur road accident) രാജസ്ഥാനിലെ ജുൻജുനുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പൊതുയോഗത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാനായി പോയ വാഹനം ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൗർ ജില്ലയിലെ ഖിൻവ്‌സർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രാമചന്ദ്ര, കുംഭാരം, താനറാം, ലക്ഷ്‌മൺ സിങ്, സുരേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് (Five policemen going to PM Modi's meeting died in road accident in Nagaur Rajasthan)