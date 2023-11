ജയ്‌പൂർ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ രാജസ്ഥാൻ. നാളെ (നവംബര്‍ 25) രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഏകദേശം 52.5 ദശലക്ഷം വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നേരത്തെ, നവംബർ 23 ന് വോട്ടെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള വിവാഹങ്ങളും മറ്റ്‌ ഇടപെടലുകളും കണക്കിലെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ) നവംബർ 25 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു (Polling to be held in Rajasthan tomorrow fight between BJP and ruling Congress).