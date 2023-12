ന്യൂഡല്‍ഹി : ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി സ്ഥാനത്തേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണിക്കകത്തെ പിണക്കം മാറ്റാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നീക്കം തുടങ്ങി. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന നേതൃയോഗത്തിനിടെ ഖര്‍ഗെയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിര്‍ദേശിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജെഡിയു നേതാവും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ പിണങ്ങി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേതൃയോഗത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ വിശദീകരണവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിതീഷിനെ വിളിച്ചത് (Rahul to pacify Nitish Kumar try to reach out).