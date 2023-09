ന്യൂഡൽഹി : ആനന്ദ് വിഹാർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുമായി (porters at the Anand Vihar railway station) ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന്‍റെ വീഡിയോ പങ്കിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി (Rahul Gandhi). രാജ്യം നേരിടുന്ന റെക്കോഡ് തൊഴിലില്ലായ്‌മ (record unemployment), പണപ്പെരുപ്പം (inflation) എന്നീ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ്. സെപ്‌റ്റംബർ 21 ന് ആനന്ദ് വിഹാർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിയ രാഹുൽ അവിടെയുള്ള ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ (Rahul Gandhi's Interaction With Porters) സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.