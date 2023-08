'മണിപ്പൂരില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭാരത മാതാവ്': രാഹുലിന്‍റെ പ്രസംഗത്തില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ ബഹളം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി ദേശ സ്‌നേഹി അല്ലെന്നും രാജ്യദ്രോഹി അല്ലെന്നും പാർലമെന്‍റില്‍ പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മണിപ്പൂർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചാർച്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാഹുലിന്‍റെ പ്രസംഗത്തില്‍ പാർലമെന്‍റില്‍ വൻ ബഹളം. മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യയില്‍ അല്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കരുതുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ സങ്കടം കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും രാഹുല്‍ പാർലമെന്‍റില്‍ ചോദിച്ചു.

മണിപ്പൂരില്‍ ബിജെപി ഭാരത മാതാവിനെ വധിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുല്‍, മണിപ്പൂർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നും മണിപ്പൂരിലുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാൻ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. മോദിക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കില്‍ തന്നെ ജയിലിലടയ്ക്കാം എന്നും രാഹുലിന്‍റെ പ്രസംഗം. രാഹുലിന്‍റെ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്ന് പാർലമെന്‍റില്‍ വൻ ബഹളത്തിനാണ് വഴിതെളിച്ചത്. Congress MP Rahul Gandhi says, "They killed India in Manipur. Not just Manipur but they killed India. Their politics has not killed Manipur, but it has killed India in Manipur. They have murdered India in Manipur.