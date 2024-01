ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രയുടെ ലോഗോയും മുദ്രാവാക്യവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ( ജനുവരി 6 ശനി ) കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. "ന്യായ് കാ ഹഖ് മിൽനേ തക്" എന്നതാണ് യാത്രയുടെ മുദ്രാവാക്യം (The slogan of the Yatra is "Nyay ka haq milne tak").മാർച്ച് 20, 21 എന്നീ തിയ്യതികളിലായി മുംബൈയിൽ വച്ചാണ് ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രയുടെ സമാപനം നടക്കുന്നത് (The march will culminate in Mumbai on March 20 or 21)