ബെംഗളൂരു : കർണാടകയില്‍ പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ (Leader of Opposition) തെരഞ്ഞെടുത്ത് പാര്‍ലമെന്‍ററി പാര്‍ട്ടിയോഗം. മുന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ആര്‍ അശോകിനെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് (R Ashok appointed as Karnataka opposition leader). അതേസമയം ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്‍റെ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനും ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുഷ്യന്ത് ഗൗതം കുമാറും ഇന്നലെ (നവംബര്‍ 17) ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയിരുന്നു.

ഇനി ബിവൈ വിജയേന്ദ്ര നയിക്കും: കര്‍ണാടക ബിജെപിയിലെ (Karnataka BJP) അഴിച്ചുപണിക്കു പിന്നാലെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ്‌ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ (B S Yediyurappa Karnataka Ex CM) മകനായ ബിവൈ വിജയേന്ദ്ര. അതേസമയം നവംബർ 15ന് രാവിലെ 10ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ബിജെപി ഓഫിസായ ജഗന്നാഥ ഭവനിൽ (Jagannatha Bhavan) വച്ച് താൻ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുമെന്ന് ബിവൈ വിജയേന്ദ്ര അറിയിച്ചിരുന്നു (B Y Vijayendra Will Take Charge As Karnataka BJP President On November 15).