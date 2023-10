ധർമ്മശാല (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്) : ശനിയാഴ്ച ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് വേദിയാകാനിരിക്കുന്ന ധർമ്മശാല ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപമുള്ള ചുവരിൽ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി (Pro Khalistan Slogans in Dharamshala Ahead of World Cup Matches). ധർമ്മശാലയിലെ ജലസേചന വകുപ്പ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മതിലിലാണ് ‘ഖലിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് പെട്ടെന്നുതന്നെ മതിലിൽ പുതിയ പെയിന്‍റടിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൻ്റെ പ്രധാന വേദികളിലൊന്നാണ് ധര്‍മ്മശാല. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുക. ബംഗ്ലാദേശ്-അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ പോരാട്ടമാണ് അന്ന് നടക്കുക. ഒക്ടോബർ 10 ന് ഇംഗ്ലണ്ട് vs ബംഗ്ലാദേശ്, ഒക്ടോബർ 17 ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക vs നെതർലാൻഡ്‌സ്, ഒക്ടോബർ 22 ന് ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്, ഒക്ടോബർ 28 ന് ഓസ്‌ട്രേലിയ vs ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ അരങ്ങേറും.