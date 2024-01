അക്രമം പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ: തൗബാൽ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ (ജനുവരി 1) ഉണ്ടായ വെടിവെയ്‌പ്പിലാണ് നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് (4 people shot died in Manipur violence at Thoubal). സംഘർഷത്തിൽ 14 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വെടിവയ്‌പ്പിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ സർക്കാർ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി (Manipur Violence in Thoubal and curfew Imposed).