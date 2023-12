ന്യൂഡല്‍ഹി : ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയില്‍ സൈനിക കസ്റ്റഡിയില്‍ മൂന്ന് തദ്ദേശീയര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ (Polit Bureau of the CPIM on Jammu and Kashmir Army custody death of civilians). മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്‌ട പരിഹാരം പര്യാപ്‌തമല്ലെന്ന് സിപിഎം പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വേഗത്തില്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഉത്തരവാദികള്‍ക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ (Polit Bureau of the CPIM) ഞായറാഴ്‌ച (ഡിസംബര്‍ 24) ആവശ്യപ്പെട്ടു.