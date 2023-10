ബർണാല (പഞ്ചാബ്) : പഞ്ചാബിലെ ബർണാലയിൽ പൊലീസുകാരനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. സിറ്റി വൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹവിൽദാറായ ദർശൻ സിങ്ങാണ് ഞായറാഴ്‌ച രാത്രിയുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് (Policeman Killed in Punjab- International Kabaddi Players Are Accused). അന്താരാഷ്ട്ര കബഡി താരങ്ങളാണ് സംഘം ചേർന്ന് പൊലീസുകാരനെ മർദിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പൊലീസുകാരനെ കൊന്ന പ്രതികൾ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു: കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ച (ഒക്ടോബർ 16) ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിൽ പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു (Two Criminals Killed in Encounter in Vaishali ). പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മരിച്ചത്. കോൺസ്റ്റബിളിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് പ്രതികളുടെ അന്ത്യം. സത്യപ്രകാശ്, ബിട്ടു എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് വെടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റ രണ്ട് കുറ്റവാളികളെയും പൊലീസുകാര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇരുവരും മരിച്ചതായി ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.