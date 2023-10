ന്യൂഡൽഹി : വനിത കോൺസ്റ്റബിളിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഉൾപ്പടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ (Policeman Arrested For Killing Colleague). 2021 സെപ്റ്റംബർ 8നാണ് യുവതിയെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ സുരേന്ദ്ര കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സുരേന്ദ്ര, ഇയാളുടെ ഭാര്യാസഹോദരൻ രവിൻ, സുഹൃത്ത് രാജ്‌പാൽ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. (Woman constable was murdered by senior colleague)