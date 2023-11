അഹമ്മദാബാദ്: ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023-ന്‍റെ (Cricket World Cup 2023) ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും. ഞായറാഴ്‌ച നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ (Narendra Modi stadium) നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ഫൈനല്‍ കാണാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെത്തും. ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥാന്‍ ഇക്കാര്യം ഇടിവി ഭാരതിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. (Prime Minister Narendra Modi to witness India vs Australia Cricket World Cup 2023 final in Ahmedabad)