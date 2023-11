ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സമ്പന്നർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ആർഭാട വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ആശങ്കയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (PM Modi in Mann Ki Baat About Families Organising Weddings Abroad). രാജ്യത്തെ സമ്പത്ത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്താനും, വിവാഹ ഷോപ്പിങിൽ (Wedding Shopping) ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹ സീസൺ (Wedding Season in India) ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തൻ്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയായ മൻ കീ ബാത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.