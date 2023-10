ജഗ്‌ദല്‍പൂര്‍ : ജനസംഖ്യയ്‌ക്ക് ആനുപാതികമായി അവകാശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവനയെ (Rahul Gandhi On Caste Survey) വിമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (Prime Minister Narendra Modi). 'അബാദി'ക്ക് (ജനസംഖ്യ) ആനുപാതികമായി അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കാനാവുമോയെന്നും മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ (Rights Of Muslims) കുറയ്‌ക്കാനാണോ കോണ്‍ഗ്രസ് (Congress) ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഛത്തീസ്‌ഗഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജഗ്‌ദല്‍പുരില്‍ ബിജെപിയുടെ 'പരിവര്‍ത്തന്‍ മഹാസങ്കല്‍പ്‌' റാലിയില്‍ (Parivartan Mahasankalp Rally) സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം (PM Modi Hits Rahul Gandhi On Caste Survey).