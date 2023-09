ന്യൂഡൽഹി : സ്വച്ഛ് ഭാരത്‌ എല്ലാവരുടേയും ഒരുപോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിലമതിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (PM Modi says Swachh Bharat is a shared responsibility ). രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകളോട് ഒക്‌ടോബർ ഒന്നിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഒക്‌ടോബർ ഒന്നിന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു ശുചിത്വ സംരംഭത്തിനായി നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്നു. സ്വച്ഛ് ഭാരത് എന്നത് ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിലമതിക്കുന്നു. വൃത്തിയുള്ള ഭാവിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഈ മഹത്തായ ഉദ്യമത്തിൽ ചേരുക", എന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു (Prime Minister calls for cleanliness drive).