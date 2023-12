ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരം. അവിടെയുണ്ടായ അനിഷ്‌ടസംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളെയാകെ സംശയത്തിന്‍റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിലെ സുരക്ഷ സംവിധാനത്തിന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയേയും, എംപിമാർ അനുവദിക്കുന്ന സന്ദർശക പാസുകളെയും ഈ സംഭവം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു (Parliament Visitor Passes: Who Issues Them and How).