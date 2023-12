ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്‍ലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതേ സമയം കളര്‍ സ്‌പ്രേകളുമായി പ്രതിഷേധിച്ച് അറസ്‌റ്റിലായ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ഐപിസി വകുപ്പുകള്‍ക്ക് പുറമെ യുഎപിഎ കൂടി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ചുമത്തി (The Delhi Police has registered a case under the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act). 2001 ല്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക ദിനാചരണ ദിവസം തന്നെ പ്രതികള്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിനുള്ളില്‍ കടന്ന് കയറി പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നോക്കിക്കാണുന്നത്.