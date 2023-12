എംപിമാർ സുരക്ഷിതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം (Lok Sabha Security Breach). ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. അക്രമികളെ എംപിമാർ തന്നെയാണ് പിടികൂടിയത്. അക്രമത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാർലമെന്‍റിന് പുറത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. (parliament security breach follow up).

പാർലമെന്‍റ് ആക്രമിക്കുമെന്ന് സിഖ് ഭീകര സംഘടനകൾ നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. നിലവില്‍ പിടിയിലായ സ്ത്രീ അടക്കം നാല് പേരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. ശൂന്യവേള നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സഭയില്‍ നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത് (Security breach during Zero Hour in Parliament). എംപിമാരില്‍ ഒരാള്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സന്ദർശക ഗാലറിയില്‍ നിന്ന് അക്രമികൾ താഴേക്ക് ചാടിയത്.