ന്യൂഡല്‍ഹി : ഇസ്രയേല്‍-ഹമാസ് യുദ്ധം (Israel Hamas War) രൂക്ഷമാകവേ ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓപ്പറേഷന്‍ അജയ് രക്ഷാദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ആറാം വിമാനം ഇസ്രയേലില്‍ നിന്ന് തിരികെയെത്തി (Sixth flight carrying 143 evacuees from Israel lands in Delhi). 26 മലയാളികളും രണ്ട് നേപ്പാള്‍ പൗരന്മാരും അടക്കം 143 പേരടങ്ങുന്ന വിമാനമാണ് ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. മടങ്ങിയെത്തിയവരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഫഗ്ഗൻ സിംഗ് കുലസ്‌തെയുടെ (Faggan Singh Kulaste) നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്‌ചിയാണ് (Arindam Bagchi) എക്‌സിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഗാസയിലേക്ക് കൂടുതൽ സഹായം : ഹമാസിനെതിരെ (Hamas) ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഗാസയിലേക്ക് കൂടുതൽ മാനുഷിക സഹായം ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങി. ഇതുവരെ 14 ട്രക്ക് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ (Humanitarian Relief) ഗാസയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് (Aid Trucks Entered Gaza Strip Through Rafah Crossing- Israel Says No Ceasefire). ദുരിതാശ്വാസ ട്രക്കുകൾ റഫ അതിര്‍ത്തി വഴിയാണ് ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്‍റും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും (Egyptian Red Crescent and the United Nations) സ്പോൺസർ ചെയ്‌ത ട്രക്കുകളാണിവ.