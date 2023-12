ന്യൂഡൽഹി: ഉപയോക്തൃ സംരക്ഷണത്തിൽ (Online gaming user protection) ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്. സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കാനൊരുങ്ങി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായം. വൊളണ്ടറി കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്‌സില്‍ ഒപ്പുവെച്ചതായി വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ ഇന്‍റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (Internet and Mobile Association of India-IAMAI) അറിയിച്ചു.

ഐഎഎംഎഐ അവതരിപ്പിച്ച വൊളണ്ടറി കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്‌സില്‍ (Voluntary Code of Ethics) ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാന്‍റസി സ്‌പോർട്‌സും (Federation of Indian Fantasy Sports) ഇ-ഗെയിമിംഗ് ഫെഡറേഷനും (E-Gaming Federation) ഓൾ ഇന്ത്യ ഗെയിമിംഗ് ഫെഡറേഷനും (All India Gaming Federation-AIGF) ഇന്ത്യൻ ഗെയിമിംഗ് കൺവെൻഷന്‍ 2023 ല്‍ (Indian Gaming Convention 2023) ഒപ്പുവച്ചു.