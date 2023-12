മുംബൈ (മഹാരാഷ്‌ട്ര) : ബിസ്‌ക്കറ്റ്, കേക്ക് പാക്കറ്റുകളിലാക്കി പാമ്പുകളെ കടത്തിയ ആള്‍ കസ്റ്റംസ് പിടിയില്‍ (smuggling snakes in biscuit cake packets). ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ബോങ്കോക്കില്‍ നിന്നെത്തിയ ആള്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടത് (One held for smuggling snakes in biscuit cake packets at Mumbai airport). ഇയാളുടെ പക്കല്‍ നിന്ന് ഒമ്പത് പെരുമ്പാമ്പുകള്‍ അടക്കം 11 പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയതായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.