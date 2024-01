ദേവനഗര്‍(കര്‍ണാടക): പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങാന്‍ വൃദ്ധ പോസ്റ്റോഫീസിലേക്ക് എത്തിയത് ഇഴഞ്ഞ്. രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് ഈ വയോധിക ഇഴഞ്ഞ് താണ്ടിയത്(An old woman crawled 2 km to the post office to get monthly pension in Davanagere).