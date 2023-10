നിവിന്‍ പോളി നായകനായി എത്തുന്ന 'ഫാര്‍മ'യില്‍ ബോളിവുഡ് താരം രജിത് കപൂറും (Rajit Kapur) സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട് (Rajit Kapur to be pivatol role in Pharma). ഒരു ദശാബ്‌ദത്തിന് ശേഷം രജിത് കപൂര്‍ മലയാളത്തിലേയ്‌ക്ക് തിരികെ എത്തുകയാണ് നിവിന്‍ പോളിയുടെ ഒടിടി അരങ്ങേറ്റത്തിനൊപ്പം. ഇതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണിപ്പോള്‍ രജിത് കപൂര്‍ (Rajit Kapur excited to be part of Pharma).