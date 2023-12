ന്യൂഡല്‍ഹി : 2023-24 വര്‍ഷത്തേക്ക് കേരളത്തിന്‍റെ കടമെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഇളവ് നല്‍കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ (Nirmala Sitharaman on relax borrowing limits for Kerala. രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുക എന്നത് സാധ്യമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ വായ്‌പ പരിധിയ്‌ക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനത്തിന്‍റെ (ജിഡിപി) ഒരു ശതമാനത്തിന് തുല്യമായി അധിക വായ്‌പ അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 293 (3) പ്രകാരം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വാര്‍ഷിക വായ്‌പ പരിധി നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രം ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ എന്‍ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപിക്ക് നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വ്യക്തമാക്കി (Central Minister Nirmala Sitharaman on borrowing limits Kerala). കേരളത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിലുള്ള വായ്‌പ വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഇളവ് വരുത്താന്‍ കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നിഷേധാത്മക മറുപടി (proposal to relax borrowing limits for Kerala).