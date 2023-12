അഹമ്മദാബാദ്: ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ച വിമാനത്തിലെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള 20ഓളം യാത്രക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് പൊലീസ് (gujarat police questions passengers of nicaragua bound flight sent back by france). സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. 276 യാത്രക്കാരുമായി നിക്കരാഗ്വയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന എയർബസ് എ340 വിമാനം മനുഷ്യക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഫ്രാൻസിൽ തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്നു.